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ECONOMIA

CVM: julgamento de Banco Master e Vorcaro em esquema de cotas de FII sobreavalidas será em 8/9

Escrito por Juliana Garçon (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) marcou para 8 de setembro o julgamento do processo sancionador que investigou operações supostamente fraudulentas do Banco Master e da família Vorcaro utilizando cotas do fundo de investimento imobiliário (FII) Brazil Realty.

A acusação traz, além do Banco Master, mais 18 nomes, incluindo Daniel Vorcaro, Viking Participações - de propriedade do ex-banqueiro -, Entre Investimentos e Antônio Carlos Freixo Júnior, então diretor responsável da Entre.

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Conforme a acusação, o grupo montou um esquema em que ativos sobreavaliados foram incorporados ao portfólio do FII Brazil Realty, sendo transformados em cotas negociadas.

Assim, puderam converter os valores em dinheiro, enquanto as perdas ficaram com outros fundos de investimento.

A CVM identificou prejuízo realizado de R$ 5,8 milhões em fundos que negociaram as cotas, alguns deles com regimes próprios de previdência de servidores entre seus cotistas.

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CASO MASTER/BRAZIL REALTY/OPERAÇÕES/CVM/JULGAMENTO
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