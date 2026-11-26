A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está intimando 31 acusados em processo relativo ao rombo divulgado pela Americanas em janeiro de 2023, quando a companhia informou ter identificado inconsistências contábeis estimadas inicialmente em R$ 20 bilhões. O processo foi aberto em 2023, e a intimação foi assinada no último dia 24.

Entre os acusados estão a própria empresa, o ex-presidente Miguel Gutierrez; a ex-presidente da B2W e diretora estatutária Anna Christina Saicall; o ex-vice-presidente de lojas físicas, José Timotheo de Barros; e o ex-vice-presidente responsável pelas áreas digital, consumo e marketing, Marcio Cruz Meirelles.

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Além desses, serão intimados profissionais de diversos cargos na varejista à época das fraudes: Andrea Silva Barra, Anna Christina da Silva Sotero, Breno Barbosa de Lima, Bruno Alves Figueira, Carlos Eduardo Rosalba Padilha, Carlos Henrique de Lucca Fortes Gatto, Celso Alves Ferreira Louro, Fabien Pereira Picavet, Fabio da Silva Abrate, Felipe de Mello Rodrigues, Fellipe Arantes Lourenço Bernardazzi, Flavia Pereira Carneiro, Flavio de Almeida Serapiao, Jean Pierre Lessa e Santos Ferreira, João Guerra Duarte Neto, José Mauro Rocha de Barros, Luiz Augusto Saraiva Henriques, Marcelo da Silva Nunes, Marcelo Pinto, Maria Christina Ferreira Nascimento, Milena de Andrade Sacramento, Murilo dos Santos Correa, Raoni Lapagesse Franco Fabiano, Rodrigo Cardozo Martins, Thiago Mendes Barreira e Welington de Almeida Souza.

Em outro processo relacionado à fraude da Americanas, a CVM começou, no início do mês, a intimar os acusados. A PricewaterhouseCoopers e Claudia Medeiros de Miranda deverão se defender da acusação de irregularidades nas demonstrações financeiras de 2019 e 2020.

Após a eclosão da crise, a CVM iniciou investigações e abriu uma série de procedimentos. Questionada, a reguladora não informou o número atualizado de processos e inquéritos relacionados ao caso.

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As inconsistências na contabilidade da Americanas estavam relacionadas principalmente ao tratamento de operações de risco sacado - modalidade em que fornecedores recebem antecipadamente de bancos, enquanto a empresa assume o compromisso de pagamento.

Os lançamentos teriam sido registrados de forma inadequada, reduzindo artificialmente o endividamento e inflando os resultados. A crise levou à renúncia do então presidente, Sergio Rial - que estava havia apenas alguns dias no cargo -, à recuperação judicial da companhia e à investigação de possíveis fraudes contábeis e responsabilidades de executivos e administradores.