CVM condena Josué Gomes, da Coteminas, a multa de R$ 55 mil
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Na primeira sessão de julgamento de 2026, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou Josué Gomes, na qualidade de diretor presidente e diretor de relações com investidores da Coteminas, à multa de R$ 55 mil por não ter feito e enviado tempestivamente as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2023.
Josué Gomes é filho do ex-vice-presidente da República José Alencar, fundador da Coteminas.
Como o Colegiado atualmente tem apenas dois integrantes - o presidente interino, João Accioly, e a diretora Marina Copola -, o superintendente de Relações Institucionais, Thiago Paiva Chaves, atuou como diretor substituto.
Gomes poderá apresentar recurso com efeito suspensivo ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Outros dois acusados - Barbara Gomes da Silva e João Batista da Cunha Bonfim, na qualidade de diretores da Coteminas - foram absolvidos.
Procurado para comentar o assunto por meio da Coteminas, Josué Gomes não foi encontrado até o fechamento deste texto.