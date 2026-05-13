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CVM condena Josué Gomes, da Coteminas, a multa de R$ 55 mil

Escrito por Juliana Garçon (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 13:24:00 Editado em 13.05.2026, 13:36:17
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Na primeira sessão de julgamento de 2026, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou Josué Gomes, na qualidade de diretor presidente e diretor de relações com investidores da Coteminas, à multa de R$ 55 mil por não ter feito e enviado tempestivamente as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2023.

Josué Gomes é filho do ex-vice-presidente da República José Alencar, fundador da Coteminas.

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Como o Colegiado atualmente tem apenas dois integrantes - o presidente interino, João Accioly, e a diretora Marina Copola -, o superintendente de Relações Institucionais, Thiago Paiva Chaves, atuou como diretor substituto.

Gomes poderá apresentar recurso com efeito suspensivo ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Outros dois acusados - Barbara Gomes da Silva e João Batista da Cunha Bonfim, na qualidade de diretores da Coteminas - foram absolvidos.

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Procurado para comentar o assunto por meio da Coteminas, Josué Gomes não foi encontrado até o fechamento deste texto.

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