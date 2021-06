CVM aplica total de R$ 2,36 milhões em multas no 1º trimestre

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou nesta quarta-feira que aplicou um total de R$ 2,36 milhões em multas no primeiro trimestre de 2021. O Colegiado da Autarquia realizou 12 julgamentos neste período, em que 30 acusados foram penalizados, sendo 20 multados, 9 advertidos e um proibido de atuar no mercado de capitais.

No trimestre, das 26 propostas de Termo de Compromisso (TC) apreciadas pelo Colegiado, o órgão aprovou as propostas de seis processos, de oito proponentes, cujos montantes financeiros envolveram mais de R$ 2 milhões.

Além disso, a CVM emitiu 99 ofícios de alerta por meio de suas áreas técnicas, que comunicam aos participantes do mercado sobre irregularidades observadas e, se for o caso, determinam prazo para a correção do problema sem a abertura de procedimento sancionador.

Esses e outros dados estão no Relatório de Atividade Sancionadora do 1º trimestre de 2021. Acesse o conteúdo na íntegra ou a versão resumida.

Segundo a CVM, de 2016 a 2020, a CVM julgou quase 400 processos sancionadores. Foram mais de 2500 acusações formuladas pelas áreas técnicas da Autarquia.