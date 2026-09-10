CVM adia julgamento de ex-CFO da Reag que estava marcado para o próximo dia 15

Na semana em que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicou multas de cerca de R$ 200 milhões a participantes de um esquema de fraude com um fundo de investimento imobiliário (FII) envolvendo o Banco Master, Daniel Vorcaro e parentes do ex-banqueiro, a reguladora adiou o julgamento da ex-CFO da Reag, Fabiana Franco, cuja sessão estava marcada para a próxima terça-feira, dia 15. A Comissão ainda não definiu uma nova data.

O processo foi retirado da pauta de julgamento porque ainda necessita do relatório conclusivo da área técnica, de acordo com fontes na reguladora.

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A executiva é investigada pela ausência de demonstrações financeiras de 2024 e do primeiro e segundo trimestres de 2025. Fabiana Franco esteve à frente da área financeira da Reag de janeiro de 2025 a setembro do mesmo ano, conforme seu perfil em uma rede social. A crise do Master eclodiu em novembro de 2025.

A Reag foi usada no esquema de fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo o Master. A gestora recebia e redistribuía recursos por meio de fundos de investimento.