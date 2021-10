CVC: não há prazo para restaurar ambiente de tecnologia após ataque cibernético

Da Redação

A CVC Brasil reiterou nesta sexta-feira, 8, que, em razão do ataque de "ransomware" sofrido em seu ambiente de tecnologia ocorrido em 2 de outubro de 2021, alguns de seus sistemas permanecem inoperantes, afetando adversamente as suas operações e que não há prazo para normalização dos processos.

"Alguns sistemas relevantes para as operações da companhia ainda não foram integralmente restabelecidos e não há estimativa do tempo necessário para que o ambiente de tecnologia por completo esteja normalizado", diz a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia volta a afirmar que, em conjunto com assessores especializados em tecnologia e em segurança da informação, tem atuado de forma diligente para mitigar os efeitos causados. Todos os esforços, diz, vêm sendo envidados, estando a CVC Corp empenhada em apurar a extensão do incidente, limitar os danos causados e restabelecer o pleno funcionamento do ambiente de tecnologia.