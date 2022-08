CVC Corp: prejuízo líquido é de R$ 94,8 milhões no 2º trimestre, queda de 46%

Talita Nascimento (via Agência Estado)

A CVC Corp reportou nesta terça-feira, 9, R$ 94,8 milhões de prejuízo líquido no segundo trimestre de 2022. O resultado é 46% melhor do que o registrado no mesmo período de 2021. Já o Ebitda foi negativo em R$ 600 mil, 99,5% melhor do que o visto um ano antes. A receita líquida do grupo foi de R$ 269,7 milhões, alta de 133,5%.

A empresa afirma que o resultado foi influenciado principalmente pela maior receita do período, pelo resultado da linha de "Outras Receitas/Despesas Operacionais", que contabilizou receitas líquidas provenientes de reembolsos. "Adicionalmente, o segundo trimestre de 2021 havia sido afetado por despesas decorrentes de pedidos de reembolso, compostas essencialmente por comissões e taxas não recuperáveis", afirma a companhia em seu comentário de desempenho.

O crescimento de receita líquida, segundo a empresa, foi acompanhando do crescimento das Reservas Consumidas no período, principalmente pela forte procura por viagens, fruto de demanda reprimida, flexibilização de restrições para viagens internacionais, retomada de viagens de negócios e reaquecimento do setor de eventos corporativos e culturais.