Custo unitário de mão de obra nos EUA sobe 2,3% no 1º trimestre, aponta preliminar

O custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos subiu em ritmo anualizado de 2,3% no primeiro trimestre de 2026, segundo levantamento preliminar divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 7. O dado veio levemente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 2,5%.

Já o custo unitário da mão de obra no quarto trimestre de 2025 foi revisado para cima, de ganho de 4,4% para acréscimo de 4,6%.