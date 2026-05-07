Custo unitário de mão de obra nos EUA sobe 2,3% no 1º trimestre, aponta preliminar
Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 10:47:00 Editado em 07.05.2026, 10:53:50
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O custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos subiu em ritmo anualizado de 2,3% no primeiro trimestre de 2026, segundo levantamento preliminar divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 7. O dado veio levemente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 2,5%.
Já o custo unitário da mão de obra no quarto trimestre de 2025 foi revisado para cima, de ganho de 4,4% para acréscimo de 4,6%.
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