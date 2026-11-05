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ECONOMIA

Custo unitário de mão de obra nos EUA cai 0,7% no 3º trimestre, mostra preliminar

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos caiu em ritmo anualizado de 0,7% no terceiro trimestre de 2026, segundo levantamento preliminar divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 5. O dado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de alta de 0,9%.

Já o custo unitário da mão de obra no segundo trimestre foi revisado para cima, de alta de 1,2% para acréscimo de 1,9%.

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EUA/CUSTO UNITÁRIO/MÃO DE OBRA/3º TRIMESTRE/PRELIMINAR
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