Escrito por Gabriel Tassi Lara (via Agência Estado)

O custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos caiu a um ritmo anualizado de 1,2% no terceiro trimestre de 2023, segundo revisão publicada nesta quarta-feira, 6, pelo Departamento do Trabalho do país.

O resultado ficou abaixo da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de queda de 0,8% em ambos os casos.