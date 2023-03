Custo unitário da mão de obra nos EUA avança 3,2% no 4º tri, mostra revisão

Gabriel Bueno da Costa* (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos cresceu 3,2% no quarto trimestre ante o anterior, na leitura anualizada, segundo revisão publicada nesta quinta-feira, 2, pelo Departamento do Trabalho. O resultado superou a leitura preliminar, de alta de 1,1%, e também a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de um crescimento de 1,6%.

continua após publicidade .

Por outro lado, o resultado desacelerou, após o crescimento de 6,9% visto no terceiro trimestre (dado revisado nesta quinta-feira).

No mesmo relatório, foi informado que a produtividade do trabalho das empresas (exceto setor agrícola) cresceu 1,7% no quarto trimestre, abaixo da leitura preliminar de alta de 3,0% e também da previsão, de avanço de 2,5%.

continua após publicidade .

No terceiro trimestre, o ganho na produtividade havia sido de 1,2%.

*Com informações da Dow Jones Newswires