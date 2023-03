Curva dos juros inclina em meio a nomes para BC e alta dos juros dos Treasuries

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros sobem na manhã desta quarta-feira, 22, com investidores digerindo os novos nomes para diretores do Banco Central e junto com a alta dos retornos dos Treasuries. O mercado está em compasso de espera das decisões de política monetária do Copom e do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Para a de Política Monetária foi escolhido Rodolfo Fróes, que teve passagens pelo Fator e o Brasil Plural. Já Rodrigo Monteiro será apontado para a área de Fiscalização. "Acho que tem alguma reação negativa sim aos nomes no BC. Aliás, o real é a pior moeda emergente hoje. A percepção do mercado é que são indicações mais políticas do que técnicas e que devem confrontar o Roberto Campos Neto", afirma o estrategista-chefe da Warren Rena, Sérgio Goldenstein. Uma outra fonte salientou que os nomes são "fracos".

Às 9h40, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2029 subia a 12,98%, de 12,88%, e o para janeiro de 2027 ia para 12,49%, de 12,42% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 avançava para 12,14%, de 12,10%. O vencimento para janeiro de 2024 ia para 13,05%, de 13,00% no ajuste de terça.