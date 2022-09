Curva de juros reflete cautela externa e liquidez é afetada por feriado nos EUA

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros abriram mais perto da estabilidade, mas operavam na manhã desta segunda-feira em leve alta, refletindo a cautela no exterior, com petróleo em alta de mais de 3% e com a crise do gás na Europa. O dólar, no entanto, cai ante o real. A liquidez é baixa em dia de agenda fraca aqui e feriado nos Estados Unidos.

Às 9h30, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para máxima de 11,52%, de 11,47% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 batia máxima de 11,77%, de 11,70%, e o para janeiro de 2024 tinha máxima de 12,88%, de 12,84% no ajuste de sexta-feira.