Curva de juros reduz inclinação com pausa do Copom

A curva de juros perde levemente a inclinação nesta quinta-feira, 5, um dia depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido a taxa Selic em 13,75%, sem sinalizar seus próximos passos. Os juros curtos têm viés de alta com o Copom, diante da perspectiva de Selic elevada por mais tempo, enquanto os demais mostram viés de baixa.

O movimento ocorre apesar de a produção industrial ter caído 0,8% em setembro, na margem, perto do piso das estimativas (-0,9%)

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Às 9h14, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 subia para 13,665%, de 13,624% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 caía para 14,800%, de 14,834%, e o para janeiro de 2031 cedia para 15,035%, de 15,060% ontem no ajuste.