Curva de juro abre com espera por definição de fiscal e nomes de governo Lula

Os juros futuros avançam até 17 pontos-base na manhã desta terça-feira, 8, acompanhando o dólar, que sobe ante o real bem mais do que ante outras moedas emergentes, colocando o foco na cena doméstica. O movimento reflete a cautela do mercado diante da espera pelo anúncio dos nomes da equipe econômica do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e com a apresentação da PEC da Transição.

E, logo mais, o Tesouro leiloa NTN-B e LFT (11 horas).

No radar está o diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Bruno Serra Fernandes, que fala em evento da Moody's às 11 horas.

Às 9h13, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 12,85%, de 11,73% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 ia para 12,03%, de 11,91%, e o para janeiro de 202 subia para 13,11%, de 13,03% no ajuste de ontem. O dólar à vista tinha alta de 1,32%, a R$ 5,2414.