CSN tem prejuízo líquido de R$ 773 milhões no 2º trimestre, 495% maior que o de um ano atrás

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A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) registrou prejuízo líquido de R$ 773 milhões no segundo trimestre de 2026, aumentando as perdas em 494,6% ante os R$ 130 milhões apurados entre abril e junho de 2025.

No período atual, o Ebitda ajustado fechou em R$ 2,77 bilhões, alta de 4,9% na comparação anual. Já a receita líquida atingiu R$ 11,30 bilhões, aumento de 5,7% frente ao segundo trimestre de 2025.

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A empresa encerrou junho com dívida líquida de R$ 42,13 bilhões, de R$ 35,65 bilhões registrados no segundo trimestre de 2025 e R$ 40,50 bilhões no primeiro trimestre deste ano.

A alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda, ficou em 3,49 vezes no trimestre, alta de 14 pontos-base em relação ao período imediatamente anterior.