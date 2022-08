CSN tem lucro líquido de R$ 369 mi no 2º trimestre; queda de 93%

Cynthia Decloedt (via Agência Estado)

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) registrou lucro líquido de R$ 369 milhões no segundo trimestre de 2022, queda de 93% na comparação com o mesmo período de 2021. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, a queda foi de 73%.

Em seu relatório de resultados, a companhia afirma que o lucro foi impactado pelo ajuste do preço do Platts, parcialmente compensado pelo sólido resultado da siderurgia e pelo resultado recorde de cimentos.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) chegou a R$ 3,262 bilhões, queda de 60% em um ano e de 31% na comparação com o primeiro trimestre. A margem foi de 29,7%, o que representa uma contração de 9,2 pontos porcentuais em relação ao trimestre anterior.

A receita líquida ficou em R$ 10,566 bilhões, queda de 31% em um ano e de 10% em relação ao primeiro trimestre.

Segundo a CSN, as receitas foram impactadas pelo ajuste negativo no preço do Platts no segmento de mineração, que acabou por compensar o maior volume de vendas verificado no período.