CSN Mineração reverte lucro e registra prejuízo líquido de R$ 356 mi no 3º trimestre

A CSN Mineração encerrou o terceiro trimestre de 2026 com prejuízo líquido de R$ 356 milhões, revertendo o lucro de R$ 696 milhões registrado em igual período de 2025.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 414 milhões entre julho e setembro, o que representa uma queda de 79,2% na comparação anual.

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A receita líquida ajustada totalizou R$ 2,343 bilhões no período, o que representa uma queda de 46,8% em relação ao mesmo intervalo de 2025. A receita líquida ajustada é calculada a partir da eliminação da parcela da receita atribuída ao frete e ao seguro marítimo.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 126,3 milhões no terceiro trimestre, o que representa uma redução de 77,7% na comparação com igual período do ano passado. Esse desempenho reflete, principalmente, o impacto da variação cambial sobre as disponibilidades mantidas em moeda estrangeira.

O volume de vendas totalizou 11,651 milhões de toneladas, representando leve queda de 1,7% em relação ao segundo trimestre e de 6,0% frente ao apurado em igual trimestre de 2025. A empresa destaca que, mesmo com a menor produção no período, a companhia avançou nos esforços de redução de estoques, o que contribuiu para sustentar o volume comercializado.

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Segundo a empresa, o trimestre foi marcado pela manutenção dos custos logísticos em patamares elevados no mercado transoceânico de minério de ferro, em um ambiente ainda influenciado pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio. Adicionalmente, verificou-se ao longo do ano uma oferta global de minério de ferro maior do que no ano passado, ajudando a pressionar o preço spot, que rompeu a barreira dos US$ 100 por tonelada.

Pelo lado da demanda, a empresa destaca que o fator determinante está relacionado a uma maior disciplina de produção na China, que vem observando um ritmo mais fraco de consumo de aço e estoques elevados. Do lado da oferta, o mercado foi impactado por uma forte resiliência nos embarques marítimos provenientes da Austrália e do Brasil, que mantiveram seus cronogramas de produção em alta atividade, acumulando volumes massivos que elevaram os estoques nos portos chineses.

Nesse contexto, o minério de ferro encerrou o terceiro trimestre com preço médio de US$ 96,92/dmt (IODEX Fe 61% CFR Norte da China), ante US$ 105,29/dmt no trimestre anterior e US$ 102,03/dmt em igual etapa de 2025.