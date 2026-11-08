CSN anuncia acordo para venda da CSN Cimentos à chinesa Huaxin por R$ 12,7 bilhões

A CSN informou que celebrou ontem, 7, o contrato de compra e venda de ações com a chinesa Huaxin Building Materials Group para a venda da CSN Cimentos. O valor da operação foi de R$ 12,74 bilhões, sujeito a ajustes.

Em fato relevante, a CSN explica que a operação depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e aprovações regulatórias chinesas. "A transação constitui uma etapa importante na estratégia da companhia voltada à redução do seu endividamento e o equacionamento da sua estrutura de capital", explicou a CSN no comunicado.

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Na sessão de sexta-feira, 6, da B3, as ações ordinárias da CSN aceleraram os ganhos durante a tarde e chegaram a entrar em leilão por oscilação máxima permitida. No momento, o papel subia pouco mais de 10%. Ao final do pregão, as ações tinham ganho de 8,89%, figurando entre os destaques positivos do Ibovespa.