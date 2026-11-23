A CSD BR, infraestrutura de mercado financeiro para registro, depósito centralizado e liquidação de ativos financeiros e valores mobiliários, recebeu um aporte da International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial para o setor privado, que passa a compor o quadro de seus acionistas. A injeção ocorreu por meio de um aumento de capital, de valor não foi informado. A Lazard e o Stocche Forbes Advogados atuaram como assessores da CSD BR na transação.

Os recursos devem ser direcionados à fase 3 da companhia, que envolve os projetos de contraparte central (CCP) - estrutura que dá garantia as ordens de compra e venda - e o desenvolvimento dos ambientes de negociação de bolsa e mercado de balcão organizado para renda fixa.

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O CFO da CSD BR, Daniel Correa de Miranda, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a perspectiva é de que o mercado de balcão organizado para renda fixa esteja disponível aos clientes já no primeiro semestre de 2027, envolvendo negociações com CDBs inicialmente. Já o mercado de bolsa, para negociação de ações e produtos de renda variável, depende de autorizações do Banco Central.

Para receber o aporte da IFC, a CSD BR tem de adotar padrões do Grupo Banco Mundial em integridade, prevenção à corrupção, sanções e gestão ambiental e social. A IFC terá também um observador no Conselho de Administração da CSD BR. A base de acionistas da CSD BR inclui o BTG Pactual, Santander, Cboe, Citi, Morgan Stanley e UBS, além dos fundadores, investidores privados e agora a IFC.

"A aproximação da IFC é muito relevante para essa terceira fase da companhia, nos colocando em um patamar institucional mais robusto", afirmou Miranda. O executivo disse que ainda que a IFC é uma parceira que olha para o longo prazo, estratégia alinhada com o ciclo de desenvolvimento da companhia. "Vamos usar também os recursos para ampliar o alcance comercial dos produtos e serviços que já temos", acrescentou.

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A CSD BR tem autorização do Banco Central para operar como registradora, depositária central e sistema de liquidação. A companhia é autorizada também pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a exercer as atividades de registro e depósito centralizado.

Entre seus clientes estão bancos, corretoras, gestoras e securitizadoras, com a proposta de ser uma alternativa mais barata em serviços de infraestrutura de mercado.

Atualmente, a plataforma da CSD conta com 98 clientes, tendo 22 trilhões de ativos registrados em estoques. Até outubro de 2026, as receitas somaram R$ 36 milhões, contra R$ 24 milhões em todo o ano de 2025.