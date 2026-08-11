Cruzeiro do Sul tem lucro de R$ 100,7 milhões no 2º trimestre, alta anual de 60,6%

A Cruzeiro do Sul Educacional reportou lucro líquido ajustado de R$ 100,7 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 60,6% em relação ao mesmo período de 2025, impulsionada pelo avanço nos cursos de medicina e da área da saúde no segmento presencial e pela maior representatividade do semipresencial no digital.

No acumulado de 2026, a companhia registrou lucro líquido ajustado de R$ 163,4 milhões, avanço de 9,0% em relação ao mesmo período do ano anterior.

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Entre abril e junho, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado comparável totalizou R$ 231,7 milhões, alta de 15,1% na comparação anual. No consolidado de 2026, o Ebitda ajustado comparável somou R$ 483,1 milhões, alta de 6,7% em relação ao mesmo período de 2025. A margem Ebitda ajustada comparável do trimestre foi de 29,7%, aumento de 1,78 ponto porcentual (p.p.) em base anual de comparação.

A receita líquida da empresa no segundo trimestre foi de R$ 780,3 milhões, aumento de 8,2% em relação ao apurado um ano antes. No acumulado de 2026, a receita líquida totalizou R$ 1,48 bilhão, alta de 6,4% ante igual período de 2025.

Dessa maneira, a Cruzeiro do Sul chegou ao final de junho com 554 mil estudantes matriculados, queda de 5,4% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior, reflexo da redução da base no Digital em meio aos ajustes do novo marco regulatório, parcialmente compensada pela recomposição via semipresencial.

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"Queremos ganhar share. Mesmo em um mercado que pode arrefecer um pouco após as mudanças regulatórias, continuamos crescendo porque acreditamos que temos condições de oferecer uma melhor qualidade e professores qualificados. Estamos nos preparando para competir nesse novo cenário e continuar entregando uma boa experiência para o aluno", disse à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o diretor-presidente da empresa, Renato Padovese.

A geração de caixa operacional do trimestre encerrado em junho foi de R$ 179,0 milhões, alta de 39,8% na comparação anual, contribuindo para a dinâmica do endividamento. Ao final de junho, a dívida líquida financeira ajustada da Cruzeiro do Sul era de R$ 523,2 milhões, redução de 22,2% ante igual período de 2025.

O resultado financeiro ficou em R$ 29,3 milhões negativos no encerramento do segundo trimestre, resultado 35,2% melhor que um ano antes.

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Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 0,8 vez, redução de 0,3 p.p. na mesma base de comparação.