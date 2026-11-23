A CrowdStrike registrou lucro líquido de US$ 24,9 milhões no terceiro trimestre do ano fiscal de 2027, encerrado em outubro, revertendo prejuízo de US$ 26,8 milhões apurado no mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado foi de US$ 354,9 milhões, ou US$ 0,34 por ação, acima dos US$ 0,31 por ação esperados por analistas consultados pela FactSet.

A receita da companhia americana de cibersegurança avançou 28% na comparação anual, para US$ 1,58 bilhão, ante expectativa de US$ 1,53 bilhão, impulsionada pelo crescimento de 29% nas receitas de assinaturas, que somaram US$ 1,50 bilhão.

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O fluxo de caixa livre foi recorde, de US$ 474,4 milhões, ante US$ 295,9 milhões um ano antes. "O terceiro trimestre foi o melhor da história da CrowdStrike", afirmou o presidente executivo, George Kurtz.

Para o quarto trimestre fiscal, a companhia prevê receita entre US$ 1,638 bilhão e US$ 1,644 bilhão e lucro ajustado de US$ 0,36 por ação. Para todo o ano fiscal de 2027, elevou a projeção de receita para a faixa entre US$ 6,078 bilhões e US$ 6,084 bilhões.

Em comunicado separado, a CrowdStrike anunciou acordo para adquirir a Zscaler por cerca de US$ 43,9 bilhões, em uma operação integralmente em ações, com prêmio de aproximadamente 34% sobre o fechamento de sexta-feira. A aquisição permitirá à companhia ampliar sua atuação em segurança de redes e proteção de sistemas de inteligência artificial (IA), além de incorporar cerca de 8 mil clientes da Zscaler que ainda não utilizam seus serviços.

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A empresa estima que a combinação criará um grupo com mais de US$ 10 bilhões em receita anual recorrente e permitirá elevar as receitas anuais em cerca de US$ 1 bilhão nos primeiros 30 meses após a conclusão da operação, além de economias de custos de US$ 500 milhões por ano, em até 24 meses. O fechamento está previsto para o segundo semestre do ano fiscal de 2028, sujeito a aprovações regulatórias e dos acionistas.