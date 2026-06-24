Cronograma de altas do imposto de importação para veículos não foi alterado, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o cronograma de alta no imposto de importação para veículos segue sem alteração mesmo com renovação da cota para importação sem imposto para carros elétricos desmontados. A declaração foi realizada durante participação no programa Bom dia, ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Há três anos nós começamos um cronograma de elevação do imposto de importação que vai chegar agora em 2021 que vem 35% para todos os veículos. Esse cronograma não foi alterado, não houve nenhuma modificação", afirmou ele, dizendo que esse valor de alíquota será efetivada a partir de 1º de julho.

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Segundo o ministro, a renovação da cota de importação para elétricos é porque montadoras ainda estão se instalando e a preocupação no setor automotivo é o comércio exterior, porque caíram vendas para Argentina, por exemplo. "Enquanto dentro da cota é zero, acima da cota é 35%, dependendo do tipo. Agora, essa decisão foi tomada porque essas montadoras estão se instalando no país para produzir (...) o que é bom para a oferta, tanto para o mercado quanto para a geração de emprego e de renda", completou.

Sobre as reclamações do setor automotivo interno, ele afirmou que é preciso olhar o "filme todo" para se acalmar. Além disso, ele declarou que há outras medidas de apoio à indústria interna, que deve bater recorde de produção, vendas e emplacamento.

"Olha, para acalmar é muito simples. É só olhar para o filme todo, para toda a história. Desde o início, o governo tem políticas associadas ao fortalecimento da indústria automotiva nacional", disse o ministro.

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E completou: "O diálogo sempre existiu, sempre existirá, continuará existindo. É por isso que nós podemos comemorar este ano, no mês de maio, mais de um milhão de veículos produzidos no Brasil (...) esses números recordes é que tem que acalentar o mercado."