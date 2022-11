Criticado por ala do PT, brasileiro é favorito para ser presidente do BID

Aline Bronzati, correspondente (via Agência Estado)

Os 48 países membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com sede em Washington DC, escolhem neste domingo, 20, um novo presidente. Cinco países - Brasil, Argentina, México, Chile e Trinidad e Tobago - disputam a vaga, em eleição marcada por diferenças políticas e que foi antecipada após um escândalo ético envolvendo a antiga gestão. O futuro presidente do BID deve assumir o posto agora e ficará por um período de cinco anos.

Na corrida pela vaga, está o ex-presidente do Banco Central (BC) Ilan Goldfajn, indicado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). Ele foi alvo de críticas em razão da oposição de uma ala do PT após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial.

O Brasil nunca deteve a presidência do BID, e havia um entendimento de que agora seria a vez de o País galgar a posição. Sua campanha, porém, foi atrapalhada por uma tentativa de membros do PT para postergar as eleições da instituição e ganhar tempo para indicar um novo nome, com perfil mais alinhado ao partido. O BID ignorou a movimentação e seguiu com as eleições. O regulamento da instituição não prevê adiamento do pleito. Exige, porém, um quórum mínimo para a escolha de um presidente.

Apesar da ação de petistas, o atual governo segue com "grande expectativa" de eleger Ilan amanhã, conforme fontes que acompanham o processo em Washington e no Brasil. Nos bastidores, alguns países membros do BID já teriam sinalizado apoio à candidatura do ex-BC.

Ilan, de 56 anos, foi presidente do BC durante o governo de Michel Temer (MDB), entre 2016 e 2019. Antes, já havia atuado como diretor de Política Econômica da instituição. Ele chefiou ainda o departamento de economia do Itaú Unibanco, maior banco da América Latina, e, mais recentemente, ocupava o posto de diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o Hemisfério Ocidental, do qual se licenciou para concorrer à presidência do BID.

Concorrência

O principal concorrente do brasileiro é o economista e vice-governador do Banco Central do México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández. Ele foi, inclusive, alvo de questionamentos do ministro da Economia, Paulo Guedes, que indicou o nome do Ilan, durante sabatina para o cargo, no último sábado, 12.

Na ocasião, Guedes teria questionado o candidato sobre qual seria o direcionamento de sua gestão, por exemplo, no caso da reconfiguração das cadeias produtivas, se o mexicano traria os semicondutores para a América Latina ou para o Acordo entre Estados Unidos, México e Canadá (USMCA, na sigla em inglês, antigo Nafta).

Além do México, a Argentina indicou a economista e secretária de Relações Econômicas Internacionais, Cecilia Todesca Bocco, o Chile escalou o ex-ministro da Fazenda Nicolás Eyzaguirre Guzmán, enquanto Trinidad e Tobago apoia o nome de Gerard Johnson.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.