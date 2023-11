Criptomoedas: bitcoin e etherium sobem; Commerzbank obtém licença para criptoativos

O bitcoin e o ethereum registraram valorização de mais de 3% nesta sessão, com investidores de olho na obtenção, pelo Commerzbank, de uma licença que permite a custódia de ativos criptográficos como fator facilitador para outros serviços de ativos digitais.

De acordo com o Commerzbank, seu primeiro passo será "estabelecer uma plataforma segura e confiável com total conformidade regulatória para apoiar seus clientes institucionais, fornecendo custódia para ativos cripto baseados na tecnologia blockchain".

Em paralelo, o mercado acompanhou mais um capítulo do processo para conversão do Ethereum Futures Trust da Grayscale em ETF. De acordo com a mídia americana, a Securities and Exchange Commission (SEC) adiará uma definição sobre o assunto até 1º de janeiro de 2024 - decisão que não chegou a ser surpreendente, segundo comentários de traders no X, antigo Twitter.

Segundo a Binance, por voltas das 17h20 (de Brasília), o bitcoin subia 6,24%, a US$ 37637,81 (R$ 183071,53), enquanto o ethereum avançava 3,07%, a US$ 2053,89 (R$ 9992,01).