Criptomoeda: como usar Bitcoin; entenda

Ultimamente muito se fala na primeira e principal criptomoeda do mercado, o Bitcoin (BTC), que ganhou máximas históricas em 2021 e tem conquistado cada vez mais novos investidores no mercado.

O Bitcoin surgiu com o intuito de proporcionar a liberdade financeira, por isso é descentralizada, ou seja, não depende de bancos, governos ou instituições. O mercado de criptomoedas funciona 24 horas por dia e 7 dias da semana de modo a proporcionar mais flexibilidade para investir.

O que é Bitcoin?

A criptomoeda foi criada em 2009 por um grupo ou alguém cujo pseudônimo era “Satoshi Nakamoto”. Por ser descentralizada traz mais segurança e confiança na hora de investir, portanto, não depende de bancos ou instituições, diferente das moedas fiduciárias que são controladas pelo governo.

Por fim, o BTC é um refúgio contra a inflação, uma vez que possui limite de 21 milhões de unidades para serem mineradas. Contudo, o Bitcoin pode ser utilizado como reserva de valor e como moeda, saiba como usar o BTC no dia a dia e quais os benefícios do ativo.

1 - Bitcoin para pagamentos

O Bitcoin vai muito além de ser um ativo só para investimentos. A criptomoeda foi criada no intuito de proporcionar a liberdade financeira, portanto, pode ser utilizada como moeda para pagamentos de boletos. Com a Binance Pay, por exemplo, é possível utilizar o bitcoin e outras criptomoedas como Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), entre outras, para pagamentos em qualquer lugar do mundo.

2 - Transações internacionais

A criptomoeda é considerada uma moeda global, portanto pode ser utilizada para transações internacionais com taxas menores que nos bancos tradicionais. O Bitcoin facilita o processo de transações financeiras por sua velocidade e preço, comparando com o mercado tradicional, o BTC não há taxas extras e intermediárias que possam aumentar o preço das transações.

E ainda sua descentralização permite mais confiança, pois é possível enviar a criptomoeda o valor que quiser e onde quiser a qualquer momento do dia, visto que os bancos tradicionais funcionam apenas em horário comercial.

3 - Compras on-line

A principal criptomoeda do mercado pode ser utilizada para compras on-line, inclusive em reservas de hospedagem, como no Travala.com, que há diversas opções para reservar uma hospedagem e pagamento em Bitcoine outras criptomoedas.

Contudo, é possível utilizar a criptomoeda para realizar compras também em jogos. Com o crescimento do mercado, está muito mais fácil utilizar o Bitcoin como moeda e como forma de pagamento. São diversos comércios que passaram a aceitar o ativo pelos seus benefícios.



4 - Reserva de valor

Por fim, a criptomoeda pode ser utilizada como reserva de valor, mantida e negociada pelos traders na Binance Smart Chain, que facilita operações de trading rápidas e descentralizadas.

A criptomoeda traz a liberdade financeira e diversas opções para ser utilizada como moeda e como reserva de valor, qualquer pessoa pode começar a comprar e negociar o ativo.



