Crinetics Pharmaceuticals recebe oferta de aquisição pela Vertex e ação dispara 100% em NY

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A Vertex Pharmaceuticals concordou em comprar a Crinetics Pharmaceuticals por US$ 10 bilhões, adicionando uma empresa biofarmacêutica que se especializa em tratamentos para doenças endócrinas ao seu portfólio, que inclui principalmente terapias para fibrose cística.

A Vertex, uma empresa de biotecnologia com sede em Boston, disse que adquiriria a Crinetics por US$ 85 por ação em dinheiro. A empresa avaliou o valor de mercado em US$ 8,8 bilhões ao considerar o caixa líquido estimado adquirido.

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As ações da Crinetics dispararam 100% no after hours em Nova York, por volta das 18h30 (de Brasília). Já a Vertex caía 2,2%.

A aquisição adicionaria ao pipeline da Vertex e potencialmente aumentaria sua receita anual em US$ 5 bilhões com a adição dos medicamentos Palsonify e Atumelnant desenvolvidos pela Crinetics, disse a empresa. A Vertex terminou o ano passado com US$ 12 bilhões em receita total, com a maior parte de seus negócios provenientes de medicamentos para fibrose cística.

A Crinetics desenvolve principalmente produtos para tratar distúrbios endócrinos, incluindo acromegalia, um distúrbio hormonal raro causado pela superprodução de hormônio do crescimento, e hiperplasia adrenal congênita, uma condição que afeta as glândulas adrenais.

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A CEO da Vertex, Reshma Kewalramani, disse que a aquisição da Crinetics permitiria à empresa avançar rapidamente em medicamentos para pacientes que vivem com distúrbios endócrinos raros e graves, e construir sobre o impulso do lançamento do Palsonify.

O CEO da Crinetics, Scott Struthers, disse que a infraestrutura global e a presença comercial da Vertex maximizariam o impacto do Palsonify, uma terapia oral para adultos com acromegalia.

A transação está prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2026.

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Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast