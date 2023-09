Crescimento do PIB da zona do euro no 2º trimestre é revisado de 0,3% para 0,1%

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,1% no segundo trimestre ante o primeiro, de acordo com revisão do indicador divulgada nesta quinta-feira, 7, pela Eurostat, a agência de estatísticas oficial da União Europeia. A leitura anterior havia apontado expansão de 0,3%. Na comparação anual, o PIB do bloco avançou 0,5% no período, comparado com incremento de 0,6% indicado na última estimativa. A Eurostat também ajustou o desempenho da atividade econômica da zona do euro no primeiro trimestre, de estagnação frente aos três meses anteriores para aumento de 0,1%. Já a variação anual passou de avanço de 1,0% para elevação de 1,1%. Fonte:

continua após publicidade

.