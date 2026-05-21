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Crescimento do PIB da OCDE acelera a 0,4% no 1º trimestre com avanço de EUA e Reino Unido

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 08:46:00 Editado em 21.05.2026, 08:53:10
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O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) acelerou moderadamente no primeiro trimestre de 2026, para 0,4%, após alta de 0,2% nos três meses anteriores, segundo estimativa preliminar divulgada nesta quinta-feira (21) pela entidade. O resultado refletiu um quadro misto entre os 28 países-membros com dados disponíveis: 20 registraram expansão, dois ficaram estagnados e seis tiveram contração.

Entre as economias do G7, o crescimento ganhou força no Reino Unido, de 0,2% para 0,6%, e nos Estados Unidos, de 0,1% para 0,5%. Segundo a OCDE, o avanço britânico foi impulsionado pelo aumento do consumo privado e do gasto público, enquanto nos EUA o desempenho contou com recuperação do consumo do governo, das exportações e do investimento.

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O Japão também mostrou aceleração, de 0,2% para 0,5%, enquanto a Alemanha avançou de 0,2% para 0,3%. No Canadá, a economia voltou a crescer, com expansão de 0,4%, após contração de 0,2% no trimestre anterior.

Em contrapartida, a França ficou estagnada no período, depois de crescer 0,2% no quarto trimestre de 2025, pressionada por quedas no consumo privado, investimento e exportações. Já a Itália desacelerou de 0,3% para 0,1%, em meio à fraqueza da demanda doméstica.

Entre outros países da OCDE, a Coreia do Sul registrou a maior expansão trimestral, de 1,7%, seguida por Finlândia (0,9%) e Hungria e Suíça (0,8% cada). Irlanda teve a maior retração, de 2,0%, seguida por Israel e México, ambos com queda de 0,8%.

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Na comparação anual, o crescimento do PIB da OCDE subiu de 1,7% para 1,8% no primeiro trimestre. Entre as economias do G7, os EUA registraram o maior avanço anual, de 2,7%, enquanto a Alemanha teve o menor, de 0,3%.

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