Crescimento do comércio global deve desacelerar em 2023, diz OMC

Natália Coelho, especial para a AE (via Agência Estado)

A Organização Mundial do Comércio (OMC) prevê que o comércio global deverá crescer apenas 1% em 2023, o que representa uma desaceleração em comparação à previsão de 2022, de 3,5% (previsão que anteriormente estava em 3%). A OMC também previu que o PIB mundial a taxas de câmbio do mercado aumentará 2,8% em 2022 e 2,3% em 2023.

Segundo documento publicado nesta quarta-feira, as crises da economia global são as responsáveis por essa desaceleração. Entre elas estão a guerra da Ucrânia, que vem resultando na alta dos preços da energia após sanções à Rússia, o aperto da política monetária para o controle da inflação por parte do Federal Reserve - o que deverá influenciar gastos como habitação, veículos e investimentos fixos - e os contínuos surtos de covid-19 na China.

O órgão, sediado em Genebra, indicou que os preços da energia subiram 78% em agosto, em relação ao ano anterior, enquanto os valores dos alimentos subiram 11%, os grãos subiram 15% e os fertilizantes subiram 60%.

"O que precisamos é de uma base mais profunda, mais diversificada e menos concentrada para a produção de bens e serviços. Também devemos impulsionar o crescimento econômico. Isso contribuirá para a resiliência da oferta e a estabilidade de preços de longo prazo, mitigando a exposição a eventos climáticos extremos e outras interrupções", disse a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Em 2022, o maior crescimento esperado será no Oriente Médio, com um aumento do volume de comércio em 14,6% nas exportações e 11,1% nas importações.