O crescimento econômico da Alemanha deve acelerar no quarto trimestre, à medida que a política fiscal expansionista continua a impulsionar a economia, segundo o relatório mensal de novembro do banco central alemão (Bundesbank), divulgado nesta quinta-feira, 19.

Sobre o cenário doméstico, o documento afirma que a economia continuou se recuperando no terceiro trimestre e teve desempenho mais robusto do que o esperado.

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"Os impulsos de crescimento provavelmente vieram principalmente de alguns setores de serviços e do aumento do consumo. No entanto, o consumo das famílias provavelmente cresceu apenas ligeiramente. Os preços elevados da energia afetaram seu poder de compra", diz o relatório.

Segundo o Bundesbank, não há sinais de efeitos de segunda ordem do choque nos preços da energia sobre os salários, enquanto a inflação se intensificou durante o verão no Hemisfério Norte. "A alta dos preços da energia foi o principal fator" para o avanço da inflação, afirma o documento.

Para o início de 2027, o banco central projeta uma aceleração acentuada da inflação. A previsão considera também o provável aumento dos custos de energia e de outros insumos, que deverão ser gradualmente repassados aos preços de determinados bens e serviços.

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O Bundesbank também afirmou que os juros mais altos e os custos de construção afetaram especialmente a construção residencial.