Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Crédito rural sustentável 2025/26 cai R$ 8,2 bilhões até março

Escrito por Gabriel Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 18:41:00 Editado em 20.05.2026, 18:47:23
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O crédito rural com potencial de promover ganhos de sustentabilidade na agropecuária somou R$ 46 bilhões entre julho de 2025 e março de 2026, no acumulado dos três primeiros trimestres do Plano Safra 2025/26, queda de quase R$ 8,2 bilhões em relação a igual período da safra anterior, quando o volume alcançou R$ 54,2 bilhões. Os dados são do boletim trimestral Crédito Rural em Jornada de Sustentabilidade, divulgado pela consultoria Agroicone. O montante correspondeu a 22,6% do total desembolsado nas finalidades custeio e investimento no período.

Os pesquisadores Gustavo Lobo e Lauro Vicari, responsáveis pelo levantamento, afirmam que os resultados mostram recuperação em relação ao semestre anterior, mas ainda permanecem abaixo do observado na safra 2024/25. "Ainda assim, os indicadores se mantêm aquém da safra anterior, sugerindo que o aumento do custo do capital decorrente de uma taxa básica de juros elevada (mesmo que apresentando sinais de queda) e o crescimento do endividamento no crédito rural se mostram como fatores prejudiciais para a transição dos sistemas produtivos", disse Lobo, no boletim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No crédito total das finalidades custeio e investimento, o volume destinado a investimento recuou de R$ 79,02 bilhões para R$ 64,99 bilhões, queda de 17,7%. "Tal resultado demonstra o possível impacto do cenário macroeconômico nas decisões produtivas no campo, traduzindo-se em menor disposição dos produtores rurais em realizarem intervenções para o melhoramento de suas operações no campo", afirmou Vicari no estudo. Dentro do recorte com potencial sustentável, a retração também foi proporcionalmente mais intensa no investimento, de 18,4%, do que no custeio, de 12,5%.

Por atividade, a agricultura apresentou queda de 16,2% na contratação de recursos alinhados à jornada de sustentabilidade, enquanto na pecuária o recuo foi de 6,4%. Entre os Estados, os maiores volumes se concentraram no Rio Grande do Sul, com R$ 8,4 bilhões; em Minas Gerais, com R$ 6,9 bilhões; no Paraná, com R$ 4,6 bilhões; em Mato Grosso, com R$ 3,8 bilhões, e em São Paulo, com R$ 3,1 bilhões.

Na abertura por fonte de recurso, os maiores volumes enquadrados na jornada de sustentabilidade vieram de recursos obrigatórios, com R$ 10,4 bilhões, da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) controlada com subvenção econômica, com R$ 10,1 bilhões, e do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), com R$ 4,4 bilhões. Na comparação com igual período da safra anterior, a Agroicone destacou alta de 6.096% na LCA controlada com subvenção econômica, enquanto a LCA a taxa livre recuou 48,5% e o BNDES/Finame equalizável caiu 49,2%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Pronaf, o valor contratado nas linhas com finalidade sustentável atingiu R$ 2,3 bilhões nos nove meses da safra 2025/26, acima do R$ 1,9 bilhão observados no mesmo período anterior. Com isso, a participação desse crédito no montante de investimento subiu 1,2 ponto porcentual, para 9,1%. Segundo a Agroicone, o resultado sugere efeito da manutenção das taxas praticadas na safra anterior, o que tornou a agricultura familiar menos afetada. Em sentido oposto, as contratações de subprogramas rotulados, em especial o RenovAgro, perderam espaço, com queda de 0,6 ponto porcentual na participação dentro do crédito de investimento. "Estes resultados indicam que na atual conjuntura esses produtores vêm conduzindo sistemas produtivos menos alinhados à sustentabilidade, o que pode se manifestar como efeito do encarecimento do crédito para este grupo", pontuou Lobo.

O estudo também chama atenção para a Resolução CMN nº 5.268/2026, que previa a observância do desmatamento após 31 de julho de 2019 e a necessidade de comprovação de legalidade em caso de conversão em imóveis acima de quatro módulos fiscais. Segundo a Agroicone, o Conselho Monetário Nacional adiou a entrada em vigor da medida para janeiro de 2027 no caso de grandes propriedades, junho de 2027 para médias e janeiro de 2028 para pequenos produtores.

Em março de 2026, o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima publicou lista com 99.941 imóveis rurais com sobreposição com desmatamento. Segundo o boletim, esse total representa 20% do universo de cadastros acima de quatro módulos fiscais, de 509.423 imóveis, dos quais cerca de 27 mil contrataram crédito rural entre as safras 2018/19 e 2025/26, até março deste ano. "A implementação dessas medidas devem aprimorar os processos de diligência e monitoramento de atributos de sustentabilidade no crédito rural", afirmou Vicari.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGROICONE boletim DÍVIDAS RURAIS Plano Safra
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV