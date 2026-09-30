Crédito imobiliário totaliza R$ 16,97 bilhões em agosto, alta de 46,6% em um ano, diz Abecip

O volume de financiamentos imobiliários surpreendeu em julho, atingindo R$ 16,97 bilhões. O montante foi 46,6% maior na comparação com o mesmo período do ano passado, e o terceiro melhor para um mês de agosto em 25 anos.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 30, pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

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Os números consideram os empréstimos bancários com recursos originados na caderneta de poupança e destinados para a compra e para a construção de moradias.

De janeiro a agosto, o crédito imobiliário somou R$ 132,5 bilhões, avanço de 37,5% em relação aos mesmos meses do ano passado. E no acumulado dos últimos 12 meses até agosto, foram R$ 192,4 bilhões, expansão de 20,2%.

O ritmo de concessão de empréstimos para o setor está evoluindo em um ritmo acima do originalmente previsto pela Abecip. No mês passado, a entidade decidiu elevar a sua projeção de alta para o volume de financiamentos imobiliários com recursos da poupança em 2026, passando de 15% para 18%, portanto, de R$ 180 bilhões para R$ 185 bilhões.