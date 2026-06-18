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Crédito: Galípolo enfatiza importância da cooperação entre instituições envolvidas no SCR

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 12:43:00 Editado em 18.06.2026, 12:54:38
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O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, enfatizou nesta quinta-feira (18) a importância de que haja cooperação e troca de informações entre as instituições envolvidas no Sistema de Informações de Créditos (SCR). Ele participou da abertura do I Seminário sobre os Impactos da Judicialização do SCR, promovido pela Revista Justiça e Cidadania, em Brasília.

"Muitas vezes o não entendimento completo sobre o que é o SCR e como ele funciona pode dar guarida para que existam certos pedidos para que, pensando em proteger eventualmente algum tipo de informação, na verdade se omita dados e informações que são relevantes não só para os participantes do sistema financeiro na concessão de crédito, mas inclusive para órgãos de persecução e para a Justiça - para entender se aquele participante está fazendo alguma coisa errada e fornecer informação para a Justiça", disse Galípolo.

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O banqueiro central ressaltou que o crédito é um instrumento essencial para o desenvolvimento de qualquer País e que a informação é um dos requisitos mais relevantes para que o sistema possa funcionar de forma adequada. "Há, como a gente já vinha comentando, um produto importante a ser entregue para a sociedade, que é essa cooperação entre as diversas instituições que têm o seu mandato próprio, mas que podem e devem colaborar na percepção dos seus objetivos", afirmou.

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