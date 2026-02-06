Crédito ao consumidor nos EUA cresce US$ 24 bilhões em dezembro
Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 17:15:00 Editado em 06.02.2026, 17:25:11
O crédito ao consumidor dos Estados Unidos teve crescimento de US$ 24 bilhões em dezembro, informou nesta sexta-feira, 6, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de US$ 6,5 bilhões no período.
Além disso, o BC norte-americano revisou para cima o crédito ao consumidor em novembro, de US$ 4,2 bilhões para US$ 4,7 bilhões.
