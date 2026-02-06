Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Crédito ao consumidor nos EUA cresce US$ 24 bilhões em dezembro

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 17:15:00 Editado em 06.02.2026, 17:25:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O crédito ao consumidor dos Estados Unidos teve crescimento de US$ 24 bilhões em dezembro, informou nesta sexta-feira, 6, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de US$ 6,5 bilhões no período.

Além disso, o BC norte-americano revisou para cima o crédito ao consumidor em novembro, de US$ 4,2 bilhões para US$ 4,7 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Consumidor credito dezembro EUA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline