Crédito ao consumidor nos EUA avança US$ 8,3 bilhões em agosto

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O crédito ao consumidor dos Estados Unidos teve alta de US$ 8,3 bilhões em agosto, informou o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam uma alta maior, de US$ 15 bilhões.

Além disso, o Fed informou que o aumento do crédito ao consumidor em julho foi revisado para baixo, de US$ 18,1 bilhões para US$ 17,7 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires