Crédito ao consumidor nos EUA avança US$ 23,0 bilhões em abril

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

O crédito ao consumidor nos Estados Unidos teve crescimento de US$ 23,00 bilhões em abril, informou nesta quarta-feira, 7, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos por The Wall Street Journal previam alta menor, de US$ 22,0 bilhões.

Além disso, o Fed informou que o aumento do crédito ao consumidor em março foi revisado para baixo, de US$ 26,5 bilhões para US$ 22,9 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.