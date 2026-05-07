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ECONOMIA

Crédito ao consumidor dos EUA sobe US$ 24,8 bilhões em março

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 16:11:00 Editado em 07.05.2026, 16:19:32
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O crédito ao consumidor dos Estados Unidos teve crescimento de US$ 24,8 bilhões em março, informou o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta quinta-feira, 7. Analistas ouvidos pela FactSet previam uma alta de US$ 12,9 bilhões.

O Fed informou que o aumento do crédito ao consumidor em fevereiro foi revisado em baixa, passando de US$ 9,5 bilhões para US$ 8,9 bilhões.

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