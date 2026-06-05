Crédito ao consumidor dos EUA sobe US$ 20,7 bi em abril; aponta Fed

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O crédito ao consumidor dos Estados Unidos teve crescimento de US$ 20,7 bilhões em abril, informou o Federal Reserve (Fed) nesta sexta-feira, 5. Analistas ouvidos pela FactSet previam uma alta de US$ 15,9 bilhões.

O Fed informou que o aumento do crédito ao consumidor em março foi revisado em baixa, passando de US$ 24,8 bilhões para US$ 22,3 bilhões.