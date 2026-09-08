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ECONOMIA

Crédito ao consumidor dos EUA sobe US$ 18,06 bilhões em julho, revela Fed

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O crédito ao consumidor dos Estados Unidos teve crescimento de US$ 18,06 bilhões em julho, informou nesta terça-feira, 8, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pela FactSet previam uma alta menor, de US$ 11 bilhões.

Além disso, o Fed informou que o aumento do crédito ao consumidor em junho foi revisado para cima, de US$ 14,2 bilhões a US$ 14,5 bilhões.

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EUA/CRÉDITO/CONSUMIDOR/JULHO
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