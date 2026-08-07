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ECONOMIA

Crédito ao consumidor dos EUA aumenta US$ 14,2 bi em junho

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O crédito ao consumidor dos Estados Unidos em junho aumentou US$ 14,2 bilhões em bases sazonalmente ajustadas, informou o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta sexta-feira, 7. Analistas ouvidos pela FactSet previam uma alta de US$ 12,1 bilhões.

O Fed informou que o crédito ao consumidor em maio foi revisado de praticamente estável para queda de US$ 1,1 bilhão.

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EUA/CRÉDITO/CONSUMIDOR/JUNHO
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