Crédit Agricole propõe fusão na Itália com o BPM e prevê criar o 3º maior banco do país

O banco francês Crédit Agricole anunciou nesta segunda-feira (9) que propôs abrir discussões sobre uma possível fusão de suas operações na Itália com o Banco BPM. A ideia é formar um grupo financeiro maior, com mais escala, oferta de serviços e resiliência.

Segundo o Crédit Agricole, a proposta foi submetida para avaliação do conselho do Banco BPM e prevê que a empresa combinada seja estruturada em torno do banco italiano, que permaneceria listado na Bolsa de Milão.

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O Crédit Agricole afirmou que elevaria sua participação de 29,6% no Banco BPM para cerca de 45% da entidade resultante. O grupo combinado se tornaria o terceiro maior da Itália, atendendo 6,5 milhões de clientes por meio de mais de 2.300 agências.

"A entidade combinada seria um grupo italiano totalmente integrado de serviços financeiros, com maior capacidade de investir, inovar e atender pessoas físicas, profissionais, operadores do setor agrícola e empresas", afirmou o Crédit Agricole em comunicado.

Para os acionistas do Banco BPM, a proposta inclui uma relação de troca que embute um prêmio de 20% sobre o valor das ações, além do pagamento de um dividendo extraordinário de 1 bilhão de euros aos atuais acionistas do Banco BPM, disse o banco francês. As ações do Banco BPM fecharam a sexta-feira a 13,45 euros.

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As sinergias esperadas são estimadas em 800 milhões de euros por ano. O Crédit Agricole acrescentou que o lucro por ação do Banco BPM aumentaria, segundo estimativas, 24% em 2027.

A transação pode ser concluída no segundo semestre de 2027. O Banco BPM não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.