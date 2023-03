Credibilidade das metas é ingrediente fundamental do regime, diz ata do Copom

Eduardo Rodrigues e Célia Froufe (via Agência Estado)

O Comitê de Política Monetária (Copom) fez uma ampla defesa do sistema de metas de inflação, que foi alvo de críticas do governo federal e foco de discussões entre agentes do mercado financeiro pelo fato de não terem sido cumpridas pelo Banco Central nos últimos anos e provavelmente não ser atingida também em 2023.

"O comitê avalia que a credibilidade das metas perseguidas é um ingrediente fundamental do regime de metas de inflação e contribui para o bom funcionamento do canal de expectativas, tornando a desinflação mais veloz e menos custosa", trouxe o colegiado na ata divulgada nesta terça-feira, 28, e que é referência da reunião da semana passada.

De acordo com o Copom, decisões que induzam uma reancoragem das expectativas reduziriam o custo desinflacionário e as incertezas associados a esse processo. Após o debate sobre o nível de meta adequado, houve um aumento das expectativas de inflação porque o mercado entendeu que a meta poderia ser flexibilizada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Tradicionalmente, a reunião do CMN que trata de metas é a de junho, mas as discussões sobre seu "nível ótimo" devem continuar a ocorrer até lá.