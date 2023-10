CPI permanece estável na China na comparação anual de setembro; PPI recua 2,5%

O índice de preços ao consumidor (CPI) da China permaneceu estável em setembro, na comparação anual. Já o índice de inflação ao produtor (PPI) recuou 2,5% na mesma base. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 13, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. A FactSect projetava alta anual de 0,2% do CPI e queda de 2,3% do PPI. Em relação a agosto, a inflação ao consumidor avançou 0,2% em setembro. Já a inflação ao produtor foi de 0,4% na comparação com o mês anterior. Fonte:

