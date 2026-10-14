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ECONOMIA

CPI dos EUA sobe 0,6% em setembro ante agosto e avança 3,7% no comparativo anual

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,6% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI avançou 3,7% em setembro.

Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam 0,6% e acréscimo anual de 3,6% em setembro.

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