CPI dos EUA sobe 0,6% em setembro ante agosto e avança 3,7% no comparativo anual

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Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,6% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI avançou 3,7% em setembro.

Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam 0,6% e acréscimo anual de 3,6% em setembro.