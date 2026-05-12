CPI dos EUA sobe 0,6% em abril ante março e avança 3,8% na comparação anual

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O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,6% em abril ante março, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 12, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI avançou 3,8% em abril. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam alta mensal de 0,6% e acréscimo anual de 3,7% em abril.

No relatório publicado no mês passado, com dados referentes a março, o índice cheio do CPI teve alta de 0,9% na comparação mensal e acréscimo de 3,3% no confronto anual.

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Núcleo do CPI

O núcleo do CPI dos Estados Unidos, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,4% em abril ante março. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast previam alta de 0,3%.

Na comparação anual, o núcleo do CPI avançou 2,8% em abril. Nesse caso, a projeção era de alta de 2,7%.

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Em março, o núcleo do CPI subiu 0,2% na comparação mensal e avançou 2,6% ante um ano antes.