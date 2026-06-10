Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

CPI dos EUA sobe 0,5% em maio ante abril e avança 4,2% na comparação anual

Escrito por Pedro Lima e Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 09:47:00 Editado em 10.06.2026, 09:53:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,5% em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 10, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI avançou 4,2% em maio. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam alta mensal de 0,5% e acréscimo anual de 4,2% em maio.

No relatório publicado no mês passado, com dados referentes a abril, o índice cheio do CPI teve alta de 0,6% na comparação mensal e acréscimo de 3,8% no confronto anual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O núcleo do CPI dos EUA, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,2% em maio ante abril. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam alta de 0,3%.

Na comparação anual, o núcleo do CPI avançou 2,9% em maio, em linha com a projeção do mercado.

Em abril, o núcleo do CPI subiu 0,4% na comparação mensal e teve acréscimo de 2,8% no confronto anual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/CPI/MAIO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV