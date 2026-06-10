CPI dos EUA sobe 0,5% em maio ante abril e avança 4,2% na comparação anual

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O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,5% em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 10, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI avançou 4,2% em maio. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam alta mensal de 0,5% e acréscimo anual de 4,2% em maio.

No relatório publicado no mês passado, com dados referentes a abril, o índice cheio do CPI teve alta de 0,6% na comparação mensal e acréscimo de 3,8% no confronto anual.

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O núcleo do CPI dos EUA, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,2% em maio ante abril. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam alta de 0,3%.

Na comparação anual, o núcleo do CPI avançou 2,9% em maio, em linha com a projeção do mercado.

Em abril, o núcleo do CPI subiu 0,4% na comparação mensal e teve acréscimo de 2,8% no confronto anual.