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ECONOMIA

CPI dos EUA sobe 0,4% em outubro ante setembro; núcleo avança 0,3% na comparação mensal

Escrito por Pedro Lima e Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em outubro ante setembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 10, pelo Departamento do Trabalho.

Já o núcleo do CPI, que exclui alimentos e bebidas, dos Estados Unidos subiu 0,3% no mesmo período.

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Analistas consultado pelo Projeções Broadcast esperavam alta mensal de 0,3% no componente cheio do CPI de outubro e avanço de 0,2% no núcleo em outubro.

O governo norte-americano não divulgou as taxas anuais de inflação desta vez, uma vez que a paralisação das atividades federais (shutdown) em outubro de 2025 impediu a coleta de dados necessária para estabelecer a base de comparação de 12 meses.

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