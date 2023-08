CPI dos EUA sobe 0,2% em julho ante junho, como previsto

O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos avançou 0,2% em julho, na comparação com o mês anterior, informou nesta quinta-feira, 10, o Departamento do Trabalho. O resultado veio em linha com a mediana do Projeções Broadcast. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, também subiu 0,2% na base mensal, como esperado. Na comparação anual, o índice cheio do CPI subiu 3,2% em julho, com alta de 4,7% no núcleo. Os dois números vieram igualmente conforme a mediana das projeções. Os resultados mensais, desse modo, repetem as variações vistas em junho. Na leitura anual, o avanço de 3,2% foi um pouco superior à alta de 3,0% vista em junho.

