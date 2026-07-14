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ECONOMIA

CPI dos EUA cai 0,4% em junho ante maio e avança 3,5% na comparação anual

Escrito por Pedro Lima e Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 09:43:00 Editado em 14.07.2026, 09:53:13
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O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos caiu 0,4% em junho ante maio, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 14, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI avançou 3,5% em junho. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam queda mensal de 0,1% e acréscimo anual de 3,8% em junho.

No relatório publicado no mês passado, com dados referentes a maio, o índice cheio do CPI teve alta de 0,5% na comparação mensal e acréscimo de 4,2% no confronto anual.

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O núcleo do CPI dos EUA, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, ficou estável em junho ante maio, segundo dados com ajuste sazonal divulgados nesta terça. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam alta de 0,2%.

Na comparação anual, o núcleo do CPI avançou 2,6% em junho, também aquém da projeção, de alta de 2,8%.

No relatório anterior, com dados referentes a maio, o núcleo do CPI havia subido 0,2% na comparação mensal e avançou 2,9% em 12 meses.

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